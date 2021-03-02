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"لو في مشكلة هنقول".. "صحة أسوان" ترد على امتلاء مستشفيات المحافظة بمرضى كورونا

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 05:42 ص
أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
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كشف الدكتور إيهاب حنفي، وكيل وزارة الصحة في أسوان، حقيقة ما يتردد بشأن عدم وجود أماكن في مستشفيات عزل كورونا في المحافظة، مؤكدا أن كل ما يتردد عبارة عن شائعات تم اطلاقها بشكل مفاجىء.

وأشار "حنفي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن نسبة الإشغال في المستشفيات لا تتخطى 30%، حيث تبلغ عدد الأسرة التي تستقبل مرضى كورونا 627 سريرًا، منهم 442 سريرًا فارغًا، مضيفا: "مفيش مشكلة في المستشفيات، ولو في مشكلة هنقول".

وأوضح أنهم يتابعون حالات العزل المنزلي، والخدمة الطبية مقدمة لكل المواطنين، والمستشفيات نصف الأسرة بها "فاضية"، لافتا إلى هناك حالات إصابة تسجل بالمحافظة ولكن ليس هناك طفرة في الإصابات، مؤكدا أن نسبة الإصابة في أسوان مثل باقي المحافظات، ويوجد رصيد كافي من الأدوية يكفي لأربع شهور.

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