"لو في مشكلة هنقول".. "صحة أسوان" ترد على امتلاء مستشفيات المحافظة بمرضى كورونا

كشف الدكتور إيهاب حنفي، وكيل وزارة الصحة في أسوان، حقيقة ما يتردد بشأن عدم وجود أماكن في مستشفيات عزل كورونا في المحافظة، مؤكدا أن كل ما يتردد عبارة عن شائعات تم اطلاقها بشكل مفاجىء.





وأشار "حنفي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن نسبة الإشغال في المستشفيات لا تتخطى 30%، حيث تبلغ عدد الأسرة التي تستقبل مرضى كورونا 627 سريرًا، منهم 442 سريرًا فارغًا، مضيفا: "مفيش مشكلة في المستشفيات، ولو في مشكلة هنقول".



