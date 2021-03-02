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دينا فؤاد تحتفل بعيد ميلاد كابتن نور خطاب عبر "إنستجرام"

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 01:38 ص
بوابة الفجر
يارا أحمد
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نشرت الفنانة دينا فؤاد، تهنئة خاصة لكابتن نور خطاب عبر صفحتها الرسمية علي موقع الصور "إنستجرام" احتفالًا بعيد ميلاده اليوم الموافق ١ مارس.

وعلقت قائلة: "الصاحب الجدع رزق.. كل سنة وأنت طيب وبخير وربنا يخليلك بناتك وكل حبايبك وعقبال مليون سنة".

من الجدير بالذكر أن كابتن نور خطاب هو مدرب اللياقة البدنية الأشهر علي الإطلاق علي مستوي العالم العربي، ولقبه الجمهور بـ "ذا روك العرب" بعد تقديمه العديد من البرامج عبر القوات الفضائية والتي تهتم بالرياضة واللايف ستايل والغذاء الصحي وطريقة الحياة بشكل سليم وصحي.

ويحرص العديد من النجوم علي متابعة نظام صحي ورياضي مع كابتن "نور خطاب" لمدة محددة لكل منهم حسب الطول والوزن والعمر.


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عيد ميلاد دينا فؤاد

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