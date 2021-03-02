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حسن مصطفي: نجحنا بمساعدة الحكومة تنظيم المونديال والتغلب على أزمة كورونا

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 12:47 ص
بوابة الفجر
علاء خليف
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تحدث الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد عن التحديات التي واجهت مصر في تنظيم النسخة الأخيرة من بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021.

وقال "مصطفى" في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "الحكاية": "قررنا تنظيم مصر النسخة 27 من بطولة كأس العالم للأندية قبل انتشار فيروس كورونا، ومصر قررت تنظيم البطولة وحدها رغم استضافة الدنمارك وألمانيا النسخة السابقة 2019، وإقامة مونديال 2023 في دولتين أيضًا بولندا والسويد".

وأضاف: "مصر تتساوي في مرات استضافة بطولة كأس العالم مع ألمانيا صاحبة التاريخ الكبير في كرة اليد وذلك شرف وفخر كبير لنا".

وتابع: "نجحنا بمساعدة الحكومة المصرية على مواجهة مخاطر أزمة انتشار فيروس كورونا، ولم نتراجع عن استضافة بطولة كأس العالم للأندية في الوقت الذي رفضت دول أوروبية كبرى المجازفة واستقبال البطولة".

وواصل: "كنت حريض على عدم فشل مصر في استضافة مونديال الأندية، خاصة وأنه حال فشلنا في تنظيم بطولة كأس العالم كان علينا الاستقالة جميعًا خاصة وأن ليس كل أعضاء الاتحاد الدولي لكرة اليد كانوا موافقين على إقامة البطولة في مصر".

وأتم: "حرصت على الاجتماع برؤساء الاتحادات المختلفة من اجل اقناعهم بإقامة بطولة كأس العالم في مصر، وقررنا تطبيق اجراءات احترازية شديدة لمواجهة مخاطر فيروس كورونا، وكنت واثق تمامًا في نجاح مصر في تنظيم البطولة بشكل رائع وذلك ما حدث بالفعل وحصلنا على اشادة الجميع".

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