حسن مصطفي يكشف سبب إيقاف رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد

أكد الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد أنه قرر إيقاف هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد بسبب خرقه لـ"الفقاعة الطبية" والإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا خلال النسخة الماضية من بطولة كأس العالم للأندية.





وأضاف في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "الحكاية": " كان هناك مطالبات بعزل وإيقاف هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، ومنعه من حضور مباريات البطولة سواء كمسئول أو مشاهد، وطلبت إرجاء التحقيق معه وقرار عقوبته لبعد الانتهاء من البطولة، وحصلت على خطاب شكر بسبب موقفي ضد تجاوزه".





وتابع: "هشام نصر مثل ابني ولكن لا أسمح بالخطأ، وكلنا سواسية ولا أحد فوق النظام".





وعما تردد بأن السبب الحقيقي لإيقاف هشام نصر هو معارضته لقرار الاتحاد الدولي الخاص برفض استكمال دوري اليد خاصة وأن اللقب كان قريبًا من الزمالك قال: "أنا أهلاوي بالفعل ولكن أنا محايد ودخلت في مشاكل عديدة مع صالح سليم رئيس الأهلي السابق، ولا يمكن أقبل بحصول الأهلي إلا على حقوقه فقط".





وأتم: " لا يصح لأي شخص مهما كان اسمه أن يتجاوز النظام، حتى لو كنت أنا شخصيًا".



