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بحوزته 3 ملايين جنيه.. سقوط أكبر تاجر مخدرات في كرداسة

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 01:00 ص
أرشيفية
أرشيفية
هبة عبد الحفيظ
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نجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة باشراف اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية في ضبط أكبر تاجر مخدرات بكرداسة هارب من  أحكام قضائية وبحوزته أسلحة و٣ ملايين جنيه.

وكانت معلومات أكدتها التحريات بإشراف اللواء محمد عبدالتواب مدير المباحث، أفادت بقيام محمد رشدي، مقيم كرداسة، بمزاولة نشاطًا إجراميًا في تجارة المخدرات خاصة مخدر الهيروين، متخذا من محور روض الفرج _ كرداسة مسرحا لترويج تجارته، وحيازة أسلحة نارية والاتجار بها.

وعقب تقنين الإجراءات وفي كمين أمني اعد له برئاسة المقدم معتصم رزق، رئيس مباحث كرداسة أمكن ضبط محمد رشدي سالم الغنتوري، 30 عامًا مقيم كرداسه مطلوب التنفيذ عليه في 3 أحكام جنايات (2 مؤبد و5  سنوات مخدرات). 

وبمواجهته أقر بصحة الأحكام، وأرشد عن مخزن له بأرض زراعية بالنوباريه في كرداسة وتم ضبط  ٦ بنادق آلي، و٦٦خزينة آلية، ٤٦١ طلقه آلي،٣٤ طلقه خرطوش وفرد خرطوش و٩ أسطوانات هيروين وزنت ٣ كيلوجرامات، مبلغ مالي قدره 3 ملايين و160 ألف جنيه، حيث اشترى هذه المزرعة مؤخرا بـ6 ملايين جنيه، وأقامك بها لفترة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارى العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات. 

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