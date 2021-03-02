Advertisements

بواسطة شيكابالا.. نجم الزمالك يتوسل للعودة إلى الفريق

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 01:01 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
Advertisements
انتهت مباراة الزمالك ووادي دجلة ضمن مباريات الجولة ال 14 من بطولة الدوري المصري الممتاز بالتعادل السلبي بدون أهداف فى لقاء أقيم على ملعب السلام.

وتألق محمد عبد المنصف حارس مرمى وادي دجلة وقام بالتصدي لضربة جزاء فى الدقائق الأخيرة من عبدالله جمعة ليتعادل الفريق أمام دجلة.

وأكد الإعلامي محمد فاروق نجم الأهلي السابق و مُقدم برنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ : أن محمد ابراهيم لاعب سيراميكا كليوباترا طلب من محمود عبدالرازق "شيكابالا"، نجم نادي الزمالك، التوسط له لدي إدارة القلعة البيضاء للعودة من جديد لصفوف الفريق الأبيض.

وأضاف "فاروق": محمد ابراهيم طلب من شيكابالا التحدث مع إدارة نادي الزمالك، حول إمكانيه عودته مرة أخري للفريق فى الموسم المقبل، وشدد على أنه سينهي كافة الأمور مع إدارة سيراميكا كليوباترا لتسهيل انتقاله .

أخبار تهمك

عاجل.. مستقبل وطن يتقدم بشكوى ضد إبراهيم عيسى

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يسعي بقوة لحسم هذه الصفقة

منذ حوالي 6 ساعات

جوارديولا يؤكد رحيل نجم مانشستر سيتي إلى برشلونة

منذ ساعة و نصف

حقيقة وجود تقلبات عنيفة.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين وتكشف عن تفاصيل حالة الطقس

منذ أقل من ساعتين

بعد إزالة "دش" من أعلى كوبري.. متابعون: "هيتركب تاني".. ومستشار رئيس الوزراء يرد

منذ أقل من ساعة

عاجل.. حريق هائل بأحد الكبارى بصقر قريش في المعادى (صور)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. وفاة إعلامي شهير بالتلفزيون المصري بسبب كورونا

منذ أقل من ساعة

مفاجأة.. نجم الأهلي يطلب الرحيل

منذ ساعة و نصف

عاجل.. دعوى مستعجلة أمام القضاء الإداري للطعن على ترشح ضياء رشوان نقيبًا للصحفيين

منذ حوالي 5 ساعات

وزير العدل يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن قانون الشهر العقاري

منذ حوالي 5 ساعات

والد فنان شهير يفجر مفاجأة.. "هذا سبب وفاة ابني"

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل.. إصابة 5 مدنيين في سقوط قذيفة أطلقها الحوثيون على السعودية

منذ أقل من ساعة

بواسطة شيكابالا.. نجم الزمالك يتوسل للعودة إلى الفريق

منذ نصف ساعة

كواليس أزمة ثنائي الزمالك "المتمرد"

منذ ساعة

عاجل - إصابة نجم الزمالك في مباراة وادي دجلة

منذ حوالي 5 ساعات

مدرب مفاجيء مرشح لقيادة برشلونة

منذ ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:39 م

حقيقة وجود تقلبات عنيفة.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين وتكشف عن تفاصيل حالة الطقس

عاجل.. وفاة إعلامي شهير بالتلفزيون المصري بسبب كورونا

12:36 ص

وزير العدل يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن قانون الشهر العقاري

08:58 م

عاجل - إصابة نجم الزمالك في مباراة وادي دجلة

08:11 م

مفاجأة.. نجم الأهلي يطلب الرحيل

11:59 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات