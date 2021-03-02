بواسطة شيكابالا.. نجم الزمالك يتوسل للعودة إلى الفريق

انتهت مباراة الزمالك ووادي دجلة ضمن مباريات الجولة ال 14 من بطولة الدوري المصري الممتاز بالتعادل السلبي بدون أهداف فى لقاء أقيم على ملعب السلام.





وتألق محمد عبد المنصف حارس مرمى وادي دجلة وقام بالتصدي لضربة جزاء فى الدقائق الأخيرة من عبدالله جمعة ليتعادل الفريق أمام دجلة.





وأكد الإعلامي محمد فاروق نجم الأهلي السابق و مُقدم برنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ : أن محمد ابراهيم لاعب سيراميكا كليوباترا طلب من محمود عبدالرازق "شيكابالا"، نجم نادي الزمالك، التوسط له لدي إدارة القلعة البيضاء للعودة من جديد لصفوف الفريق الأبيض.





وأضاف "فاروق": محمد ابراهيم طلب من شيكابالا التحدث مع إدارة نادي الزمالك، حول إمكانيه عودته مرة أخري للفريق فى الموسم المقبل، وشدد على أنه سينهي كافة الأمور مع إدارة سيراميكا كليوباترا لتسهيل انتقاله .



