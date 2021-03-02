Advertisements

أبرزها الطلاء والجراچ.. كل ما تريد معرفته عن اشتراطات البناء الجديدة؟ (فيديو جراف)

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 07:51 ص
أرشيفية
أرشيفية
عبداللطيف هيبة
Advertisements
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، أمس الاثنين، على تشكيل لجنة لدراسة ومناقشة الاشتراطات الجديدة الخاصة بالبناء.

وتسري هذه الضوابط والاشتراطات على تراخيص البناء التي ستصدر بداية من تاريخ العمل بها.
وتتمثل اشتراطات البناء الجديدة في:

- حظر البناء في المناطق ذات كثافات شديدة الارتفاع، بشكل تام.

- ‏ حظر جزئي في المناطق ذات الكثافة متوسطة إلى مرتفعة.

- نقابة المهندسين سترسل أسماء المكاتب الاستشارية والمهندسين الذين ستوكل إليهم الأعمال.

- ‏عدم اقتصار مسؤولية إصدار التراخيص على الأحياء، بل سيكون هناك لجان من أساتذة جامعات تشارك في الأمر.

- السماح بالبناء وفقًا للاشتراطات المعلنة، بما ينظم العملية فيها، والقضاء على البناء العشوائي والمخالف.

- طلاء واجهات العقار شرط أساسي في الترخيص.

- عدم منح الرخصة دون تقديم رسم هندسي معتمد من استشارى أو نقابة المهندسين.

- إصدار رخصة البناء على مراحل، ومتابعة الأعمال.

- توفير جراج داخل العقار، لإزالة مشكلة الزحام المروري والتكدس بالشوارع.

- عدم السماح بالبناء على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة.

- ارتفاع العقار سيحدده عرض الشارع، وطبيعة المنطقة، ولن يسمح بالأبراج الشاهقة داخل الأحياء المكتظة بالسكان.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مجلس النواب ضوابط البناء الجديده العقارات اشتراطات البناء الجديده

أخبار تهمك

شوقي غريب يحدد 6 لاعبين كبار في قائمة المنتخب الأوليمبي الأولية للأولمبياد

منذ 33 دقيقة

الأهلي يسعي بقوة لحسم هذه الصفقة

منذ حوالي 14 ساعة

ميدو: عبدالحميد بسيوني أخطأ وموسيماني ذكي

منذ يوم

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - إصابة نجم الزمالك في مباراة وادي دجلة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. حريق هائل بأحد الكبارى بصقر قريش في المعادى (صور)

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الأزمات تضرب الأهلي قبل موقعة فيتا كلوب بدوري الأبطال

منذ حوالي 15 ساعة

وزير العدل يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن قانون الشهر العقاري

منذ حوالي 12 ساعة

حقيقة وجود تقلبات عنيفة.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين وتكشف عن تفاصيل حالة الطقس

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. وفاة إعلامي شهير بالتلفزيون المصري بسبب كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

بواسطة شيكابالا.. نجم الزمالك يتوسل للعودة إلى الفريق

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. مستقبل وطن يتقدم بشكوى ضد إبراهيم عيسى

منذ حوالي 18 ساعة

ميدو يفضح قناة الزمالك ويكشف مفاجأة مدوية

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. نجم الأهلي يطلب الرحيل

منذ حوالي 9 ساعات

بالفيديو.. السفير السعودي السابق يفجر مفاجأة بشأن الانتخابات بين مرسي وشفيق

منذ ساعتين و 32 دقيقة

عاجل.. دعوى مستعجلة أمام القضاء الإداري للطعن على ترشح ضياء رشوان نقيبًا للصحفيين

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

التصالح في مخالفات البناء.. تعرف على المستندات المطلوبة والحالات الغير خاضعة للقانون

نائب محافظ الإسكندرية يشرف على إزالة عقار مخالف مكون من 11 طابق (صور)

بكري: المهندسون المرتشون ورؤساء الأحياء سبب مخالفات البناء (فيديو)

مستجدات مبشرة.. 5 مستجدات بشأن التصالح في مخالفات البناء

رئيس الوزراء: كفر الشيخ نموذجا صارخا لتعديات البناء (فيديو)

70٪ من الأحياء ممنوعة من البناء في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:39 م

حقيقة وجود تقلبات عنيفة.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين وتكشف عن تفاصيل حالة الطقس

وزير العدل يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن قانون الشهر العقاري

08:58 م

عاجل - إصابة نجم الزمالك في مباراة وادي دجلة

08:11 م

بالفيديو.. السفير السعودي السابق يفجر مفاجأة بشأن الانتخابات بين مرسي وشفيق

06:02 ص

عاجل.. وفاة إعلامي شهير بالتلفزيون المصري بسبب كورونا

12:36 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات