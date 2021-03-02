أبرزها الطلاء والجراچ.. كل ما تريد معرفته عن اشتراطات البناء الجديدة؟ (فيديو جراف)

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، أمس الاثنين، على تشكيل لجنة لدراسة ومناقشة الاشتراطات الجديدة الخاصة بالبناء.





وتسري هذه الضوابط والاشتراطات على تراخيص البناء التي ستصدر بداية من تاريخ العمل بها.

وتتمثل اشتراطات البناء الجديدة في:





- حظر البناء في المناطق ذات كثافات شديدة الارتفاع، بشكل تام.





- ‏ حظر جزئي في المناطق ذات الكثافة متوسطة إلى مرتفعة.





- نقابة المهندسين سترسل أسماء المكاتب الاستشارية والمهندسين الذين ستوكل إليهم الأعمال.





- ‏عدم اقتصار مسؤولية إصدار التراخيص على الأحياء، بل سيكون هناك لجان من أساتذة جامعات تشارك في الأمر.





- السماح بالبناء وفقًا للاشتراطات المعلنة، بما ينظم العملية فيها، والقضاء على البناء العشوائي والمخالف.





- طلاء واجهات العقار شرط أساسي في الترخيص.





- عدم منح الرخصة دون تقديم رسم هندسي معتمد من استشارى أو نقابة المهندسين.





- إصدار رخصة البناء على مراحل، ومتابعة الأعمال.





- توفير جراج داخل العقار، لإزالة مشكلة الزحام المروري والتكدس بالشوارع.





- عدم السماح بالبناء على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة.



