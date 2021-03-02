سعره 34 مليون جنيه.. تعرف على أغلى دواء في العالم (فيديو)

كشف الدكتور هاني عارف، رئيس قسم المخ والأعصاب بكلية الطب بجامعة عين شمس، عن تفاصيل حصول أول طفل مصري يتلقى الدواء الأغلى سعرا في العالم حيث يقدر ثمنه بـ34 مليون.





وقال "عارف"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الاثنين، إن ارتفاع سعر هذا الدواء يرجع إلى أنه دواء جيني حديث، وهو عبارة عن جين مركب على فيروس آمن، يدخل الجسم، ويركب الجين في الحامض النووي، لكي يعمل بدلًا من الجين المعطوب، وهذا الدواء يصلح لعلاج أمراض العضلات التي قد تصيب الأطفال، وأحيانًا تصيب الكبار.





وأضاف رئيس قسم المخ والأعصاب بكلية الطب بجامعة عين شمس، أن الأطفال في الغالب تتوفى حال عدم العلاج، وقد يعيش لفترة أطول بدرجة أعلى من الإعاقة، مشيرًا إلى أن هذا النوع من المرض لم يكن له علاج سابقا، وميزة العلاج الجيني الحديث أنه يؤخذ مرة واحدة، والأطفال التي تلقت هذا العلاج حالتهم الصحية جيدة، ولم تحدث لهم أي مضاعفات، ومن المفترض أن يوقف الدواء الجيني المرض بشكل كامل.



