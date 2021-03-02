كورونا في 24ساعة| تسجيل 586 إصابة جديدة ونسبة الشفاء 77.2%

شهدت الـ24 ساعة الماضية أحداثا جديدة وقرارات هامة من الحكومة تتعلق بفيروس كورونا.





وترصد " الفجر " في السطور التالية أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر:





الصحة تسجل 586 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و48 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الإثنين، عن خروج 455 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 141347 حالة حتى اليوم.





وأوضح، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والتواصل المجتمعي، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 586 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 48 حالة جديدة.





نائبه تطالب المواطنين بسرعة التسجيل على موقع لقاح كورونا: آمن ولم يثبت أي مضاعفات:

أكدت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، أن إطلاق وزارة الصحة والسكان الموقع الإلكتروني المخصص لتسجيل للحصول على لقاح كورونا، خطوة إيجابية وهامة في الوقت الراهن خاصة في ظل تفشي كورونا.





وطالبت عضو مجلس النواب، المواطنين بسرعه التسجيل على الموقع للحصول على لقاح كورونا، خاصة وأن هناك حالات حرجة لأبد من توفير لها القاح في أسرع وقت ممكن، لأفتة إلى أن الأختبارات تؤكد أمن اللقاح، خاصة وأنه تم تجريبه في أكثر من 6 دول بينها مصر على 45 ألف متطوع لم يثبت أي مضاعفات غير متوقعة لأي حاله.





مستشار الرئيس للصحة يكشف أسباب تراجع نسب شفاء كورونا في المستشفيات:

علق الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، على تراجع نسب شفاء كورونا في المستشفيات، قائلًا: "الحالات متغيرة وغير متماثلة، وكثيرًا من المحالات التي تصاب بالأعراض الشديدة، وفي حاجة لأجهزة تنفس صناعي تعاني من أمراض مزمنة في الجهاز التنفسي او الأوعية الدموية"





السيسي عن جائحة كورونا: التضامن الدولي أمر مُلح للخروج من هذه الأزمة بسلام:

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر تؤكد في ظل تفشي جائحة كورونا على المستوى العالمي أن التضامن الدولي أمر ملح، حتى تخرج الإنسانية من هذه الأزمة في سلام وأمان.





تدهور الحالة الصحية لـ «إيناس عز الدين» إثر إصابتها بكورونا

شهدت الحالة الصحية للفنانة إيناس عز الدين، تدهورًا كبيرًا خلال الساعات الماضية، إثر إصابتها بفيروس كورونا قبل أيام، وخضوعها للعزل المنزلي.





الصحة: 77.2% نسبة الشفاء من كورونا فى مستشفيات العزل بالجمهورية