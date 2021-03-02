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رضا عبد العال يفتح النار على الزمالك

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 01:16 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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أكد رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق أن لاعبي الزمالك الحاليين يفتقدون مقومات البطولة.

وانتهت مباراة الزمالك ووادي دجلة ضمن مباريات الجولة ال 14 من بطولة الدوري المصري الممتاز بالتعادل السلبي بدون أهداف فى لقاء أقيم على ملعب السلام.

وتألق محمد عبد المنصف حارس مرمى وادي دجلة وقام بالتصدي لضربة جزاء فى الدقائق الأخيرة من عبدالله جمعة ليتعادل الفريق أمام دجلة.

وأضاف عبد العال في تصريحات لبرنامج ’’ البريمـو ’’ عبر قناة ’’ Ten’’ : لاعبي الزمالك يشترطون مبالغ خيالية لتجديد عقودهم ولم يقدموا شيئاً يُذكر ، كما أن إهدار النقاط في مواجهات مثل أسوان و غزل المحلة و وادي دجلة ، يقلل من فرص الفريق في المنافسة على لقب الدوري .

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