مها أبو عوف: ابني تعرض لانهيار عصبي بسبب هذا المشهد من فيلم "المجنونة"





وأضافت أنه أثناء تصويريها فيلم "المجنونة" كان ابنها صغيرًا وعمره لا يتجاوز 4 سنوات، وبكى، وحدث له انهيار في مشهد ربطي وتهديدي بالسكينة لما ربطينى وكان بيخاف منك يا إسعاد.



وتابعت: "وأنا عندي معايشة غير طبيعية مع أي دور بقدمه، وجوزي وابني بيشفوني ست مجنونة، كل يوم بشخصية جديدة، وشجعنى محمد صبحي على تقديم الكوميديا من خلال شخصية شاكيرا في مسلسل يوميات ونيس".



يذكر أن برنامج "صاحبة السعادة"، تقدمه الفنانة إسعاد يونس، ويُعرض على قناة dmc يومى الإثنين والثلاثاء من كل أسبوع

كشفت الفنانة مها أبو عوف، عن بداياتها الفنية وفرقة فور أم، وذلك خلال لقائها مع النجمة إسعاد يونس.وقالت مها أبو عوف، خلال لقائها في برنامج "صاحبة السعادة" للنجمة إسعاد يونس "بحب اختيار الأدوار الفنية ولا أفضّل التكرار وأول فيلم عملته "أنا لا أكذب ولكني أتجمل".