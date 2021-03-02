اتحاد الكرة يحيل أحداث منية سمنود وشبان بداوي للجنة الانضباط

قررت اللجنة الثلاثية التى تدير الاتحاد المصرى لكرة القدم قرار بشأن أحداث ما حدث فى مباراة بالقسم الثالث.





وجاء بيان اتحاد الكرة كالآتي:-





" قرر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد، احالة احداث مباراة منية سمنود و شبان بدواي في مسابقة القسم الثالث المجموعة التاسعة بالدقهلية للجنة الانضباط بالاتحاد".





وفى سياق أخر قرر الاتحاد المصري لكرة القدم السماح بقيد 30 لاعبا بالفريق الأول لكل ناد في جميع الأقسام، وبالنسبة للاعبين الأجانب يسمح بقيد 5 لاعبين لكل ناد بالقسم الأول ولاعبين اثنين لكل ناد بالقسم الثاني ولاعب واحد لكل ناد بالقسم الثالث، مع معاملة اللاعب الفلسطيني معاملة اللاعب المصري بحد أقصى لاعب واحد لكل ناد.





وبعد الإطلاع على توصية الأندية والرأي الفني والمصلحة العامة قرر الاتحاد استمرار عدم السماح لحراس المرمى الأجانب في أي ناد بأي قسم من الأقسام المختلفة.



