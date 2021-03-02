عبد الله مشرف يكشف كواليس أول عمل يجمعه بالنجم محمد صبحي

تحدث الفنان عبد الله مشرف عن كواليس العمل التى جمعته مع الفنان محمد صبحى فى أول عمل يجمعهما، وذلك خلال لقائه مع النجمة إسعاد يونس فى برنامج صاحبة السعادة.





وقال مشرف خلال لقائه مع إسعاد يونس:" أول حاجة اشتغلتها مع محمد صبحى فيلم رجل بسبع أرواح، وقالى هبتدى مسرح وعاوزك معايا وبدأنا تخاريف، وكل الأدوار اللى عاملتها مع صبحى بحبها".



وأضاف:" فى منتج جالى قالى عاوز اعمل منك بطل عبد الله يتحدى الإنترنت وقلتله بعد كده هنعمل ايه لو نجح قال نفكر".





وقال مازحا "قلتله الأستاذ عادل إمام يفكر والأستاذ محمد صبحى يفكر دول يفكروا لكن أنا مفكرش أنا اقدم الدور وامشى ودلوقتى قاعد فى البيت عشان كورونا ".



يذكر أن برنامج "صاحبة السعادة"، تقدمه الفنانة إسعاد يونس، ويعرض على قناة dmc يومى الإثنين والثلاثاء من كل أسبوع.