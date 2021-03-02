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حسن مصطفى يكشف سر دعوة الخطيب لسحب قرعة مونديال اليد

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 01:42 ص
بوابة الفجر
علاء خليف
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رد حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد على الانتقادات التي تعرض لها بسبب دعوة محمود الخطيب رئيس الأهلي لحضور حفل قرعة النسخة الماضية من بطولة كأس العالم لكرة اليد، وتجاهل دعوة رئيس الزمالك.

وقال "مصطفى" في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر": " وجهت الدعوة إلى محمود الخطيب لحضور حفل مراسم سحب قرعة مونديال اليد باعتباره أيقونة رياضية وليس رئيسًا لمجلس إدارة النادي الأهلي".

وأضاف: "لا يوجد أي مشاكل مع النادي الزمالك ولدي العديد من الأصدقاء الزملكاوية ووجهت الدعوة لكمال درويش وحسن صقر وهما من رموز القلعة البيضاء لحضور حفل قرعة كأس العالم لكرة اليد".

واستضافت مصر النسخة الأخيرة من بطولة كأس العالم لكرة اليد والتي شارك فيها 32 منتخبًا، وتوج بلقبها منتخب الدنمارك، بينما احتل منتخبنا الوطني المركز السابع في ترتيب البطولة.

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