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نجم الأهلي السابق يهاجم لاعبي الزمالك
الثلاثاء 02/مارس/2021 - 01:44 ص
محمد جمال
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أكد شادي محمد نجم النادي الأهلي والكرة المصرية السابق أن الزمالك فقد نقطتين ثمينتين بالأمس بتعادله مع وادي دجلة سلبياً ضمن ممنافسات الجولة 14 من الدوري المصري الممتاز.
وانتهت مباراة الزمالك ووادي دجلة ضمن مباريات الجولة ال 14 من بطولة الدوري المصري الممتاز بالتعادل السلبي بدون أهداف فى لقاء أقيم على ملعب السلام.
وتألق محمد عبد المنصف حارس مرمى وادي دجلة وقام بالتصدي لضربة جزاء فى الدقائق الأخيرة من عبدالله جمعة ليتعادل الفريق أمام دجلة.
وأضاف شادي في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ هناك بعض اللاعبين داخل نادي الزمالك يفتقدون مقومات البطولة ، فالأندية الكبرى دوماً يجب أن تبحث عن الإنتصارات بغض النظر عن الآداء ، وهذا ما يميز أندية البطولة عن الأندية الأخرى .
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