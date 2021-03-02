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عاجل.. إسرائيل تحذر بايدن من العودة للاتفاق النووي مع إيران

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 02:01 ص
جو بايدن
جو بايدن
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بعث مسؤولون إسرائيليون سابقون، رسالة إلى الرئيس الأمريكي جو بادين، حذروا خلالها من العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران.

وحسب قناة العربية الإخبارية، في خبر عاجل، فإن الرسالة التي وقعها نحو 2000 مسؤول عسكري ومخابراتي إسرائيلي سابق، قالت إن العودة إلى الاتفاق النووي يعتبر تهديدا وجوديا لإسرائيل.

وأضافت، أن العودة للاتفاق ستفتح سباقًا كبيرا للتسلح النووي في المنطقة.

هذا، ويسعى الرئيس الأمريكي جو بايدن، منذ وصوله إلى السلطة للعودة إلى الاتفاق النووي مع إيران، مخالفا للسياسة التي اتبعها سلفه، الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي انسحب من الاتفاق، ولجأ لسياسة العقوبات القصوى.

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مسؤولون اسرائيليون بوابة الفجر بايدن الفجر الاتفاق النووي إسرائيل

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