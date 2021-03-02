عاجل.. إسرائيل تحذر بايدن من العودة للاتفاق النووي مع إيران

بعث مسؤولون إسرائيليون سابقون، رسالة إلى الرئيس الأمريكي جو بادين، حذروا خلالها من العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران.





وحسب قناة العربية الإخبارية، في خبر عاجل، فإن الرسالة التي وقعها نحو 2000 مسؤول عسكري ومخابراتي إسرائيلي سابق، قالت إن العودة إلى الاتفاق النووي يعتبر تهديدا وجوديا لإسرائيل.





وأضافت، أن العودة للاتفاق ستفتح سباقًا كبيرا للتسلح النووي في المنطقة.



