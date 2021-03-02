حظك اليوم.. توقعات برج الحمل 2 مارس 2021

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توقعات برج الحمل اليوم 2 مارس 2021

قد تكون مدعوّاً لحفل لاتعرف فيه أحد لكن جاذبيّتك تذيب جبل الجليد خلال ثوان بمشيئة الله تَعَالى ، السّينما والفنّ مادّة حواريّة مناسبة للبدء بالحوار.





صفات برج الحمل:

مواليد برج الحمل، يتميزون بالطبيعة الاستقلالية، ويحبون اتخاذ القرارات بأنفسهم، ورغم أنهم يغضبون بسرعة إلا أنه يسامحون سريعا أيضا، وهم يحبون الأطفال، كما يتميزون بالطيبة وحب العدل وكراهية الظلم، ولديهم ثقة عالية بالنفس.



