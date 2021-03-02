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حظك اليوم.. توقعات برج الجوزاء 2 مارس 2021

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 06:06 ص
برج الجوزاء
برج الجوزاء
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تقدم لكم بوابة الفجر، خدمة حظك اليوم، وتوقعات الأبراج اليومية، لمحبي قراءة الأبراج والطالع الفلكي.

توقعات برج الجوزاء اليوم 2 مارس 2021
تبدو مُتفرّغاً لأداء الأنشطة الإجتماعية وزيارتك التى لاتحمل سوى الحب وصلة الرّحم، لاتنْسَ التواصل مع شخص خارج قائمة الأقارب، ولو هاتفياً.

صفات برج الجوزاء:
مواليد برج الجوزاء، يتميزون بالذكاء، وسرعة البديهة، والتجدد في الأفكار، والثقة بالنفس، والقدرة على القيام بأي شيء، والقيام بأكثر من شيء في وقت واحد، حيث يمتلكون العديد من المواهب، إلا أنهم شخصيات هوائية ومزاجيين إلى أبعد حد، ويعانون كثيرًا من آلام الرئة والصدر والأكتاف

أشهر مواليد برج الجوزاء: كونفوشيوس، والملكة فيكتوريا، ومارلين مونرو، وجودي غارلاند، وجون كندي.

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