حظك اليوم.. توقعات برج الجوزاء 2 مارس 2021

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توقعات برج الجوزاء اليوم 2 مارس 2021

تبدو مُتفرّغاً لأداء الأنشطة الإجتماعية وزيارتك التى لاتحمل سوى الحب وصلة الرّحم، لاتنْسَ التواصل مع شخص خارج قائمة الأقارب، ولو هاتفياً.





صفات برج الجوزاء:

مواليد برج الجوزاء، يتميزون بالذكاء، وسرعة البديهة، والتجدد في الأفكار، والثقة بالنفس، والقدرة على القيام بأي شيء، والقيام بأكثر من شيء في وقت واحد، حيث يمتلكون العديد من المواهب، إلا أنهم شخصيات هوائية ومزاجيين إلى أبعد حد، ويعانون كثيرًا من آلام الرئة والصدر والأكتاف



