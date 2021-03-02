حظك اليوم.. توقعات برج السرطان 2 مارس 2021

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توقعات برج السرطان اليوم 2 مارس 2021

تُمطر من حولك بجرعات مُرتفعة من الحنان، بدءاً بالحبيبة وإنتهاءً بأطفال العائلة الصغار، الفقراء والمُحتاجون لهم نصيب من عطفك بمشيئة الله تَعَالى.





صفات برج السرطان:

مواليد برج السرطان، يتميزون بأنهم أصدقاء مخلصون، ومشاعرهم صادقة، ورومانسيون، ولديهم إحساسا مرهفا، ولكن نظرا لتأثر برجهم بالقمر فإنهم متقلبوا المزاج، إلا أن هذا يجعلهم مرهفوا الحس والعاطفة، ولكن يعانون كثيرًا من آلام المعدة خاصة وأنهم ضعفاء أمام الطعام الحلو.



