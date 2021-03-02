Advertisements

حظك اليوم.. توقعات برج السرطان 2 مارس 2021

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 06:06 ص
برج السرطان
برج السرطان
Advertisements
تقدم لكم بوابة الفجر، خدمة حظك اليوم، وتوقعات الأبراج اليومية، لمحبي قراءة الأبراج والطالع الفلكي.

توقعات برج السرطان اليوم 2 مارس 2021
تُمطر من حولك بجرعات مُرتفعة من الحنان، بدءاً بالحبيبة وإنتهاءً بأطفال العائلة الصغار، الفقراء والمُحتاجون لهم نصيب من عطفك بمشيئة الله تَعَالى.

صفات برج السرطان:
مواليد برج السرطان، يتميزون بأنهم أصدقاء مخلصون، ومشاعرهم صادقة، ورومانسيون، ولديهم إحساسا مرهفا، ولكن نظرا لتأثر برجهم بالقمر فإنهم متقلبوا المزاج، إلا أن هذا يجعلهم مرهفوا الحس والعاطفة، ولكن يعانون كثيرًا من آلام المعدة خاصة وأنهم ضعفاء أمام الطعام الحلو.

أشهر مواليد برج السرطان: نيلسون مانديلا، مايك تايسون، هنري الثامن، الأميرة ديانا، وإيلسون روكفلر.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

حظك اليوم توقعات برج السرطان بوابة الفجر برج السرطان الفجر

أخبار تهمك

ميدو يفضح قناة الزمالك ويكشف مفاجأة مدوية

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. نجم الأهلي يطلب الرحيل

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. مستقبل وطن يتقدم بشكوى ضد إبراهيم عيسى

منذ حوالي 16 ساعة

بالفيديو.. السفير السعودي السابق يفجر مفاجأة بشأن الانتخابات بين مرسي وشفيق

منذ ساعة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. دعوى مستعجلة أمام القضاء الإداري للطعن على ترشح ضياء رشوان نقيبًا للصحفيين

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. وفاة إعلامي شهير بالتلفزيون المصري بسبب كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

حقيقة وجود تقلبات عنيفة.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين وتكشف عن تفاصيل حالة الطقس

منذ حوالي 7 ساعات

بواسطة شيكابالا.. نجم الزمالك يتوسل للعودة إلى الفريق

منذ حوالي 6 ساعات

وزير العدل يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن قانون الشهر العقاري

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. الأزمات تضرب الأهلي قبل موقعة فيتا كلوب بدوري الأبطال

منذ حوالي 14 ساعة

ميدو: عبدالحميد بسيوني أخطأ وموسيماني ذكي

منذ يوم

الأهلي يسعي بقوة لحسم هذه الصفقة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - إصابة نجم الزمالك في مباراة وادي دجلة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. حريق هائل بأحد الكبارى بصقر قريش في المعادى (صور)

منذ حوالي 12 ساعة

برشلونة يرد على رحيل نجم مانشستر سيتي إلى برشلونة

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

حظك اليوم.. توقعات برج السرطان اليوم الأحد 14 فبراير 2021

حظك اليوم.. توقعات برج السرطان 16 فبراير 2021

حظك اليوم.. توقعات برج السرطان 17 فبراير 2021

حظك اليوم.. توقعات برج السرطان 19 فبراير 2021

حظك اليوم.. توقعات برج السرطان 20 فبراير 2021

حظك اليوم.. توقعات برج السرطان 21 فبراير 2021

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:02 ص

بالفيديو.. السفير السعودي السابق يفجر مفاجأة بشأن الانتخابات بين مرسي وشفيق

حقيقة وجود تقلبات عنيفة.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين وتكشف عن تفاصيل حالة الطقس

11:39 م

وزير العدل يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن قانون الشهر العقاري

08:58 م

عاجل - إصابة نجم الزمالك في مباراة وادي دجلة

08:11 م

عاجل.. وفاة إعلامي شهير بالتلفزيون المصري بسبب كورونا

12:36 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات