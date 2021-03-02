حظك اليوم.. توقعات برج العذراء 2 مارس 2021

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توقعات برج العذراء اليوم 2 مارس 2021

قد تضطر للمَيْل على أحد شيوخ العائلة لإقتراض بعض المال لتسير المركب ، لاعيب إن كانت نيّتك الإقتراض وإرجاع المال بأقرب فرصة مُمكنة.





صفات برج العذراء:

مواليد برج العذراء، يتميزون بأنهم أذكياء وعقلاء، ومرهفو الحس، ويميلون للواقعية ولا يجرون وراء الأوهام والخيالا، وهم مخلصون جدا، وملتزمون في أعمالهم بدقة، ويصعب إرضاؤهم لأنهم يبحثون عن الكمال، ولديهم قدرة عالية على التحليل، ولديهم ثقة عالية في النفس، إلا أنهم يعانون كثيرا من آلام الجهاز الهضمي.



