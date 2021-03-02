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رضا عبد العال يتحسر على استبعاد ثنائي الأهلي
الثلاثاء 02/مارس/2021 - 02:15 ص
محمد جمال
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حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي الفوز على فريق طلائع الجيش أول أمس ضمن مباريات الجولة ال 14 من بطولة الدوري المصري الممتاز بهدفين لهدف سجلهم جونيور أجاي ليحقق الفريق ثلاث نقاط هامة.
وقال رضا عبدالعال نجم الكرة المصرية السابق ان بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي أضاع هوية وشخصية الفريق.
وأضاف عبدالعال في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten '' : موسيماني تسبب في هبوط مستوى بعض اللاعبين مثل محمد شريف الذي أبلى بلاءً حسناً في الأسابيع الأولى من الدوري العام ، وفجأة تم إبعاده عن المباريات لصالح والتر بواليا .
كما أن أليو ديانج لاعب وسط الفريق لا غنى عنه و أتعجب من جلوسه احتياطياً.
ويذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي يستعد لمواجهة فريق فيتا كلوب الكونغولي ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا يوم السبت القادم.
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