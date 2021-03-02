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رضا عبد العال يتحسر على استبعاد ثنائي الأهلي

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 02:15 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي الفوز على فريق طلائع الجيش أول أمس ضمن مباريات الجولة ال 14 من بطولة الدوري المصري الممتاز بهدفين لهدف سجلهم جونيور أجاي ليحقق الفريق ثلاث نقاط هامة.

وقال رضا عبدالعال نجم الكرة المصرية السابق ان بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي أضاع هوية وشخصية الفريق.

وأضاف عبدالعال في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten '' : موسيماني تسبب في هبوط مستوى بعض اللاعبين مثل محمد شريف الذي أبلى بلاءً حسناً في الأسابيع الأولى من الدوري العام ، وفجأة تم إبعاده عن المباريات لصالح والتر بواليا . 

كما أن أليو ديانج لاعب وسط الفريق لا غنى عنه و أتعجب من جلوسه احتياطياً.

ويذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي يستعد لمواجهة فريق فيتا كلوب الكونغولي ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا يوم السبت القادم.

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