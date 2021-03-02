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حظك اليوم.. توقعات برج العقرب 2 مارس 2021

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 05:59 ص
برج العقرب
برج العقرب
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تقدم لكم بوابة الفجر، خدمة حظك اليوم، وتوقعات الأبراج اليومية، لمحبي قراءة الأبراج والطالع الفلكي.

توقعات برج العقرب اليوم 2 مارس 2021
كلامك اللطيف مع أحد كبار السّنّ فى عائلتك له أكبر الأثر فى تحسين حالته الصحيّة أثناء زيارتك بمشيئة الله تَعَالى ، لك بصمة خاصّة فلا تبخل بها.

صفات برج العقرب:
مواليد برج العقرب، يتميزون بأنهم طموحين للغاية، وهادئون ويكرهون التشاؤم والمتشائمين، ويحبون الصدق، ولا يميلون إلى فضح الأسرار، ولديهم جاذبية من نوع خاص تجعله محور اهتمام من حوله، ولكن مشكلته الرئيسة الشك والخوف من الخيانة التي لا يغفرها أبدًا.

أشهر مواليد برج العقرب: كريستوفر كولومبوس، وفولتير، والأمير تشارلز، وشارل ديجول، وماري أنطوانيت، ومارتن لوثر، وبيل جيتس، وبيكاسو.

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