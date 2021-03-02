حظك اليوم.. توقعات برج القوس 2 مارس 2021

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توقعات برج القوس اليوم 2 مارس 2021

استعمل الحسّ الفكاهى وروح المرح لتلطيف الأجواء السّاخنة بين أفراد العائلة أو الأصدقاء المتخاصمين، بعيداً عن الإنتقاد اللاذع.





صفات برج القوس:

مواليد برج القوس يتميزون بالعفوية، والقوة والجرأة، ويحبون الرومانسية وفصل الشتاء، والمغامرة وهم كرماء جدا، ولا يكترثون للخسارة، ويثقون بمن حولهم بصورة عمياء وهم ناجحون وقياديون جيدون، ولكن رغم كل هذا أحيانا تنتابه نوبات من القلق.



