تعرف على شخصية محمد محمود فى "نجيب زاهي زركش" للنجم يحيي الفخراني

يشارك الفنان محمد محمود، فى بطولة مسلسل "نجيب زاهى زركش" للنجم يحيى الفخرانى والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، ويجسد فى أحداث العمل شخصية دكتور جامعى



يذكر أن مسلسل "نجيب زاهى زركش" يشارك فى بطولته أنوشكا، رامز أمير، كريم عفيفى، إسلام إبراهيم، نهى عابدين، شيرين، ورنا رئيس، محمد محمود، وتميم عبده ومحمد الصاوى، وفتوح أحمد، وهالة فاخر التى تظهر كضيفة شرف على أحداث العمل، وهو من إخراج شادى الفخرانى، وتأليف عبد الرحيم كمال.



وكانت أخر أعمال الفنان محمد محمود فى مسلسل "اسعاف يونس"، للفنان محمد أنور وشارك فيه مجموعة من النجوم الشباب وهم سارة سلامة، منة عرفة، محمد على رزق احمد محارب واخرون والعمل من إخراج معتز التونى، وتأليف مصطفى عمر وفاروق هاشم.