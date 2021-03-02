Advertisements

تعرف على شخصية محمد محمود فى "نجيب زاهي زركش" للنجم يحيي الفخراني

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 02:51 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
Advertisements
يشارك الفنان محمد محمود، فى بطولة مسلسل "نجيب زاهى زركش" للنجم يحيى الفخرانى والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، ويجسد فى أحداث العمل شخصية دكتور جامعى

يذكر أن مسلسل "نجيب زاهى زركش" يشارك فى بطولته أنوشكا، رامز أمير، كريم عفيفى، إسلام إبراهيم، نهى عابدين، شيرين، ورنا رئيس، محمد محمود، وتميم عبده ومحمد الصاوى، وفتوح أحمد، وهالة فاخر التى تظهر كضيفة شرف على أحداث العمل، وهو من إخراج شادى الفخرانى، وتأليف عبد الرحيم كمال.

وكانت أخر أعمال الفنان محمد محمود فى مسلسل "اسعاف يونس"، للفنان محمد أنور وشارك فيه مجموعة من النجوم الشباب وهم سارة سلامة، منة عرفة، محمد على رزق احمد محارب واخرون والعمل من إخراج معتز التونى، وتأليف مصطفى عمر وفاروق هاشم.

أخبار تهمك

عاجل - إصابة نجم الزمالك في مباراة وادي دجلة

منذ حوالي 7 ساعات

مدرب مفاجيء مرشح لقيادة برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وفاة إعلامي شهير بالتلفزيون المصري بسبب كورونا

منذ ساعتين و 25 دقيقة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. حريق هائل بأحد الكبارى بصقر قريش في المعادى (صور)

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يسعي بقوة لحسم هذه الصفقة

منذ حوالي 8 ساعات

بواسطة شيكابالا.. نجم الزمالك يتوسل للعودة إلى الفريق

منذ ساعتين

عاجل.. مستقبل وطن يتقدم بشكوى ضد إبراهيم عيسى

منذ حوالي 12 ساعة

وزير العدل يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن قانون الشهر العقاري

منذ حوالي 6 ساعات

سعره 34 مليون جنيه.. تعرف على أغلى دواء في العالم (فيديو)

منذ ساعة و 11 دقيقة

حقيقة وجود تقلبات عنيفة.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين وتكشف عن تفاصيل حالة الطقس

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إسرائيل تحذر بايدن من العودة للاتفاق النووي مع إيران

منذ ساعة

ميدو: عبدالحميد بسيوني أخطأ وموسيماني ذكي

منذ حوالي 22 ساعة

رضا عبد العال يفتح النار على الزمالك

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. نجم الأهلي يطلب الرحيل

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. دعوى مستعجلة أمام القضاء الإداري للطعن على ترشح ضياء رشوان نقيبًا للصحفيين

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:39 م

حقيقة وجود تقلبات عنيفة.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين وتكشف عن تفاصيل حالة الطقس

وزير العدل يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن قانون الشهر العقاري

08:58 م

عاجل - إصابة نجم الزمالك في مباراة وادي دجلة

08:11 م

عاجل.. وفاة إعلامي شهير بالتلفزيون المصري بسبب كورونا

12:36 ص

مفاجأة.. نجم الأهلي يطلب الرحيل

11:59 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات