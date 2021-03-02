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ليفاندوفسكي على أعتاب لقب هداف الدوريات الكبرى

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 02:19 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية عالمية أن البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ الألماني عزز صدارته لهدافي الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى وذلك عقب ثنائيته في شباك كولن في المباراة التي فاز فيها الفريق البافاري بخمسة أهداف مقابل هدف يوم السبت الماضي في الدوري الألماني.

وأفادت التقارير الصحفية بأن ليفاندوفسكي سجل حتى الآن 28 هدفا في الدوري الألماني في الموسم الحالي ويتفوق بفارق 9 أهداف عن كلا من الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني والبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي.

وأوضحت التقارير الصحفية أن ليفاندوفسكي قد يتجاوز الأرقام التي تحققت في المواسم الماضية سواء الإيطالي شيرو إيموبيلي الذي سجل 36 هدفا أو ميسي الذي سجل 36 و37 هدفا والأوروجواياني لويس سواريز الذي سجل 40 هدفا في سباق الحذاء الذهبي وذلك مع ماوال متبقي 11 جولة على نهاية الدوري الألماني.

وألمحت التقارير الصحفية أنه حتى خارج البطولات الأوروبية الكبرى لا يوجد منافس لماكينة الأهداف البولندية على الجائزة المرموقة.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أنه على الرغم من أن أقرب منافسيه كاسبر يونكر نجم بودو جليمت النرويجي الذي يمتلك في رصيده 27 هدفا إلا أنها تحتسب بـ40.5 نقطة مقابل 56 لليفاندوفسكي.

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