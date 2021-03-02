عامر عامر يكشف سبب فشل انضمامه للإسماعيلي

أشار عامر عامر حارس مرمى فريق سيراميكا كليوباترا، ان انضمامه للفريق الصاعد حديثا للدوري الممتاز كان من افضل قرارات حياته.





وقال عامر لبرنامج الماتش مع هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "في نهاية عقدي مع الانتاج، كان يحدث معي امور لم افهمها، لم احصل على مستحقاتي وقت ازمة كورونا وبدون اسباب معلومة لي.





وأفصح: تحدث معي اشرف عامر رئيس النادي واكد لي انني لاعب كبير ولكنه لن يستطيع دفع قيمة تعاقدي لموسم جديد.





وتابع: طلب مني رئيس النادي البحث في العروض، وبالفعل وصل لي اكثر من عرض مثل الاسماعيلي والمصري وسيراميكا كليوباترا، ولكن الانضمام للدراويش كان اول اختياراتي.





وأكمل: بالفعل كان هناك مفاوضات جادة ولكن في النهاية لم نتفق على الناحية المادية، ووقتها التزم معي سيراميكا كليوباترا بكل شيء اتفقنا عليه.





وأوضح: الانتاج الحربي "علق" انضمامي لسيراميكا حتى اليوم الاخير و بدون اسباب معلومة، ولتمسك مختار بي عرضت ان استمر مع الفريق الحربي ولكن الادارة قالت لي اذا حدث ذلك سيكون هناك ازمات مع الادارة وانني لن احصل على مستحقاتي، فقررت الرحيل بشكل نهائي.





وأكد: الانتاج الحربي تركني فقط في الساعات الاخيرة قبل غلق القيد، وبالفعل انضميت لسيراميكا بعد ان تنازلت عن مستحقاتي لدى الانتاج، وهذا كان افضل قرار اتخذته في حياتي.





وأوضح: بعد انضمامي لسيراميكا ذهبت لمكان تدريب فريق الانتاج لكي اصافحهم ولكني فوجئت بأن الادارة أمرت بعدم دخولي لمكان التدريب، وبالفعل تم منعي من الدخول ورحلت "من على الباب"





وأستكمل بنبرة حزينة: تخيل ان بعد ما افنيت شبابي مع الانتاج يتم منعي من دخول النادي!





وأتم كلماته متحدثا عن موقف الانتاج الحربي بالدوري: اتمنى ان يستمروا في الممتاز وسأحزن اذا هبطوا للدرجة الثانية، وتعجبت من طريقة رحيل حمادة صدقي.



