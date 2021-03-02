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عامر عامر: هدفنا الفوز أمام الزمالك.. ولم يتواصل معي أحد من المنتخب

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 02:29 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
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أكد عامر عامر، حارس مرمى فريق سيراميكا كليوباترا، أن طريقة لعب الفريق تعرضه لانفرادات كثيرة هذا الموسم. 

وقال عامر خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "طريقة سيراميكا كليوباترا قد تعرض الفريق لانفرادات من المنافسين لكن هذا هو أسلوبنا".

وأكمل: "سندرس فريق الزمالك جيدا ونخوض اللقاء من أجل حصد النقاط الثلاثة وقادرين على الفوز".

وأتم: "لم يتواصل معي الجهاز الفني لمنتخب مصر خلال الفترة الأخيرة".

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