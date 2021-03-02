عبد المنصف يكشف شعوره في حال انضمامه لمنتخب مصر

يتمنى محمد عبد المنصف حارس مرمى فريق وادي دجلة، التواجد في صفوف المنتخب المصري الفترة المقبلة.





وقال منصف لبرنامج الماتش مع هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: اجتهد من اجل التواجد في منتخب مصر، قدمت مستوى طيب والمباريات الكبيرة وضحت خبراتي واستحقاقي بتمثيل منتخب بلدي.





وأردف: اتمنى ان انضم للمنتخب الفترة المقبلة، اسعى لذلك منذ موسمين، تعرضت للظلم بسبب ابتعادي عن المنتخب بعد رحيلي عن الزمالك.





وتابع: سوف اصبح اسعد الاشخاص اذا انضممت للمنتخب، وهناك بند في تعاقدي مع دجلة بصرف حافز مادي لي اذا اصبحت لاعب دولي.



