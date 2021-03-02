Advertisements

عبد المنصف يكشف شعوره في حال انضمامه لمنتخب مصر

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 02:32 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
Advertisements
يتمنى محمد عبد المنصف حارس مرمى فريق وادي دجلة، التواجد في صفوف المنتخب المصري الفترة المقبلة.

وقال منصف لبرنامج الماتش مع هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد:  اجتهد من اجل التواجد في منتخب مصر، قدمت مستوى طيب والمباريات الكبيرة وضحت خبراتي واستحقاقي بتمثيل منتخب بلدي.

وأردف: اتمنى ان انضم للمنتخب الفترة المقبلة، اسعى لذلك منذ موسمين، تعرضت للظلم بسبب ابتعادي عن المنتخب بعد رحيلي عن الزمالك.

وتابع: سوف اصبح اسعد الاشخاص اذا انضممت للمنتخب، وهناك بند في تعاقدي مع دجلة بصرف حافز مادي لي اذا اصبحت لاعب دولي.

أخبار تهمك

حقيقة وجود تقلبات عنيفة.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين وتكشف عن تفاصيل حالة الطقس

منذ حوالي 3 ساعات

مدرب مفاجيء مرشح لقيادة برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. مستقبل وطن يتقدم بشكوى ضد إبراهيم عيسى

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. وفاة إعلامي شهير بالتلفزيون المصري بسبب كورونا

منذ ساعتين و 27 دقيقة

عاجل.. حريق هائل بأحد الكبارى بصقر قريش في المعادى (صور)

منذ حوالي 8 ساعات

ميدو: عبدالحميد بسيوني أخطأ وموسيماني ذكي

منذ حوالي 22 ساعة

وزير العدل يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن قانون الشهر العقاري

منذ حوالي 6 ساعات

سعره 34 مليون جنيه.. تعرف على أغلى دواء في العالم (فيديو)

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل.. إسرائيل تحذر بايدن من العودة للاتفاق النووي مع إيران

منذ ساعة

عاجل.. دعوى مستعجلة أمام القضاء الإداري للطعن على ترشح ضياء رشوان نقيبًا للصحفيين

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - إصابة نجم الزمالك في مباراة وادي دجلة

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يسعي بقوة لحسم هذه الصفقة

منذ حوالي 8 ساعات

رضا عبد العال يفتح النار على الزمالك

منذ أقل من ساعتين

بواسطة شيكابالا.. نجم الزمالك يتوسل للعودة إلى الفريق

منذ ساعتين

مفاجأة.. نجم الأهلي يطلب الرحيل

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:39 م

حقيقة وجود تقلبات عنيفة.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين وتكشف عن تفاصيل حالة الطقس

وزير العدل يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن قانون الشهر العقاري

08:58 م

عاجل - إصابة نجم الزمالك في مباراة وادي دجلة

08:11 م

عاجل.. وفاة إعلامي شهير بالتلفزيون المصري بسبب كورونا

12:36 ص

مفاجأة.. نجم الأهلي يطلب الرحيل

11:59 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات