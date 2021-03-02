محمد عبد المنصف يتحدث عن أزمة حراس الزمالك

تحدث محمد عبد المنصف، حارس مرمى وادي دجلة، عن الأزمة الأخيرة بين حراس نادي الزمالك، مما تسبب في استبعاد محمد أبو جبل عن حراسة الأبيض.





وقال عبد المنصف خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "تواجد 3 حراس بمستوى عالي ميزة لكن في نفس الوقت الثلاثي يريد المشاركة أساسيا".





وأكمل: "هناك ضغط مباريات لكن ثبات مركز حراسة المرمى في هذه المرحلة يكون هاما للغاية".





وأتم: "متأكد أن مع ضغط المباريات سيعود عواد للمشاركة بالكأس، وأبو جبل سيساعد جنش مع ضغط مباريات الدوري"



