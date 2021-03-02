لابورتا يلمح لقيادة أرتيتا لبرشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن خوان لابورتا المرشح لرئاسة برشلونة لبرشلونة الإسباني كشف عن رغبته في التعاقد مع مدير فني جديد من أجل قيادة الفريق الكتالوني بدلاً من الهولندي رونالد كومان في حالة فوزه في الانتخابات.





وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن لابورتا يرغب في التعاقد مع الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لآرسنال الإنجليزي حتى يكون مديرًا فنيًا لبرشلونة في الموسم المقبل.





وأكدت الصحيفة الإسبانية أن لابورتا يتابع العمل الذي يقوم به أرتيتا مع آرسنال ومعجب به على الرغم من أن النتائج لم تكن جيدة في كثير من الأحيان في مباريات المدفعجية.





وألمحت الصحيفة الإسبانية أن أرتيتا لعب في فترة شبابه في صفوف برشلونة قبل أن يخوض تجارب كثيرة في مشواره كلاعب محترف مع باريس سان جيرمان الفرنسي وريال سوسيداد الإسباني وجلاسكو رينجرز الاسكتلندي وإيفرتون وآرسنال الإنجليزيين.



