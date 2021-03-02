وفاة مذيع ماسبيرو وائل عبد المجيد جراء مضاعفات فيروس كورونا





توفي منذ قليل الإعلامي وائل عبد المجيد متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.





وكتب عادل عبساوي، رئيس الإدارة المركزية بقطاع القنوات المُتخصصة بالهيئة الوطنية للإعلام، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: "أنعى ببالغ الحزن والأسى الإعلامي الكبير وائل عبد المجيد مؤسس ورئيس القناة الخامسة الأسبق وواحد من الرعيل الأول لماسبيرو".





وأشار إلى أن الراحل وافته المنية الآن بعد معاناة قصيرة مع فيروس كورونا، داعيًا الله عز وجل ان يتغمد الفقيد برحمته.











