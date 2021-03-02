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المصري يكشف كواليس أزمته مع العراقي

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 03:02 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشف محمد الخولي نائب رئيس المصري البورسعيدي كواليس أزمة النادي مع نجم الفريق كريم العراقي بشأن ملف تجديد عقده، حيث شدد الخولي على رفض إدارة النادي البورسعيدي وضع شرط جزائي في العقد.

وقال الخولي في تصريحات عبر إذاعة أون سبورت:"نرغب في تجديد عقد كريم العراقي وذلك وفقًا لما نحدده".

وأضاف:"لكن وكيل أعمال العراقي يرغب في وضع شرط جزائي في عقد اللاعب ونحن نرفض ذلك الأمر".

وتابع:"الكرة في ملعب كريم العراقي، حيث نرفض وضع شرط جزائي في عقده، المصري له فضل كبير عليه".

وأردف قائلاً:"المصري يسير بشكل جيد في الدوري، هدفنا هو التواجد في المراكز الأولى، بعد تلبية جميع طلبات المدير الفني علي ماهر".

واختتم الخولي تصريحاته قائلاً :"نرفض تحمل الأندية قيمة المسحات الخاصة بفيروس كورونا ونطالب بتحميل اتحاد الكرة قيمة ذلك بحسب الاتفاق معهم في بداية الموسم الحالي".

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