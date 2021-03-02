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وزارة الثقافة الجزائرية تنفي عزمها الاستعانة بفنانين غير جزائريين للترويج للسياحة والثقافة

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 03:47 ص
بوابة الفجر
وكالات
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نفت وزارة الثقافة الجزائرية نيتها الاستعانة بفنانين غير جزائريين، من بينهم هيفاء وهبي ومحمد رمضان، من أجل الترويج للسياحة المحلية، مكذبة الأخبار المتداولة بهذا الشأن.

وجاء في بيان الوزارة أنها سجلت "بكل أسف، حملة تشويه ومغالطات تقوم بها – في المدة الأخيرة – أطراف معلومة الدوافع للتحريض والتجييش عليها في مواقع التواصل الاجتماعي"، لذلك "فندت وتفند من جديد (...) عزمها استقدام فنانين عربا أو أجانب"، حسب البيان.

و"تؤكد أن الفنانين والمبدعين الجزائريين هم الأولى بالتشجيع والترويج للثقافة الوطنية والتراث المحلي والسياحة الداخلية".

هذا التوضيح يأتي بعد أيام من حديث صحيفة "النهار" الجزائرية، حسب وكالة "الأناضول" التركية، عن إسناد وزارة الثقافة الجزائرية "إلى شركة "نيكسيس كور" (خاصة) تنظيم مهرجان الجزائر الدولي للتراث والسياحة، صيف 2021، بمشاركة فنانين من مصر ولبنان، بينهم رمضان ووهبي".


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