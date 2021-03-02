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بسبب كورونا.. وزير الصحة السعودي يطالب بفرض إجراء جديد في موسم الحج القادم
الثلاثاء 02/مارس/2021 - 03:15 ص
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قال وزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة، إنه يجب على المملكة ربط مسألة استقبال الحجاج بتلقي لقاح فيروس كورونا، وأن يكون هذا الأمر شرطا رئيسا في الحصول على تأشيرة الحج.
وحسب صحيفة عكاظ السعودية، فقال "الربيعة"، إنه يجب تكوين لجنة لقاحات كورونا للمشاركين في موسم الحج والعمرة، مطالبا بـ"إلزامية" الحصول على اللقاح، للمشاركين في موسم الحج المقبل.
وشدد: "عليكم الإعداد المبكر لتأمين القوى العاملة المطلوبة لتشغيل المرافق الصحية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة، ومنافذ دخول الحجاج، لموسم الحج للعام 2021".
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