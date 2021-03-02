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"ولسه الحالة ماتسرش" لفضل شاكر تحقق مشاهدات مرتفعة في وقت قياسي

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 04:26 ص
بوابة الفجر
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طرح المطرب فضل شاكر أحدث أغانية بعنوان "لسه الحالة ماتسرش" عبر قناته الرسمية بموقع نشر الفيديوهات الشهير " يويتوب".

وحققت الأغنية عدد مشاهدات مرتفع في وقت قياسي، حيث اقتربت من تسجيل 300 ألف مشاهدة في أقل من 10 ساعات.

وتقول كلمات الأغنية

"ولسه الحالة ماتسُرش.. ولسه الروح بتستناك

مافيش شيء فيا ماتضرش.. وراحت كل حاجة معاك

نسيت الضحكة من يومها.. نايم صاحي بحلم بيك

حياتي البُعد أزمها.. مفتاح الأمل ف ايديك

ماتقتلنيش وعيّشني.. مافيش غيرك بيوحشني


والأغنية من كلمات حسام سعيد، وألحان محمود أنور، وتوزيع صالح موسى، سوف تكون باللهجة المصرية.

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الكلمات المفتاحية

لسه الحالة متسرش فضل شاكر اغنية

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