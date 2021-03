عاجل.. بايدن يوجه 5 نصائح مهمة للأمريكيين لتجاوز أزمة كورونا

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس الماضي، مرض فيروس كورونا بـ"وباء عالمي"، مؤكدة على أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

Wash your hands.

Stay socially distanced.

Wear a mask.

Get vaccinated when it’s your turn.



Despite our progress, we can’t let our guard down.