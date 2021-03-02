عاجل.. بايدن يوجه 5 نصائح مهمة للأمريكيين لتجاوز أزمة كورونا

ذكّر الرئيس الأمريكي جو بايدن، مواطنيه، ومتابعيه عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعدد من النصائح لتفادي الإصابة بفيروس كورونا، وتجاوز هذه الأزمة.





ونصح بايدن، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بخمس نصائح، وهي: غسل الأيدي، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات، وعدم التخلي عن الحذر.





وشدد الرئيس الأمريكي على أنه رغم التقدم الذي وصلت إليه البلاد إلا أنه لا يمكن التخلي عن الحذر.



