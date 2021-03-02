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عاجل.. بايدن يوجه 5 نصائح مهمة للأمريكيين لتجاوز أزمة كورونا

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 03:30 ص
الرئيس الأمريكي جو بادن
الرئيس الأمريكي جو بادن
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ذكّر الرئيس الأمريكي جو بايدن، مواطنيه، ومتابعيه عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعدد من النصائح لتفادي الإصابة بفيروس كورونا، وتجاوز هذه الأزمة.

ونصح بايدن، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بخمس نصائح، وهي: غسل الأيدي، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات، وعدم التخلي عن الحذر.

وشدد الرئيس الأمريكي على أنه رغم التقدم الذي وصلت إليه البلاد إلا أنه لا يمكن التخلي عن الحذر.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس الماضي، مرض فيروس كورونا بـ"وباء عالمي"، مؤكدة على أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

وكانت السلطات الصينية، قد أبلغت في يوم 31 ديسمبر 2019، منظمة الصحة العالمية بتفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا" في مدينة ووهان.

ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس إلى العديد من الدول؛ وسجلت آلاف حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.

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