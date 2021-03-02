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ميدو: تعادل الزمالك مع وادي دجلة بسبب أمور خارجية

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 03:31 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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علق الإعلامي أحمد حسام ميدو، على تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، سلبيًا أمام نظيره وادي دجلة، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري المصري الممتاز.

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "لاعبو الزمالك وباتشيكو يكررون نفس الأخطاء، وإهدار الفرص السهلة تسبب في نهاية مباراة وادي دجلة بالتعادل".

وتابع، "ما يحدث في الزمالك ترجمته هي غياب التوفيق عن الفريق في الملعب كما رأينا، الفوز في كرة القدم ليس داخل الملعب فقط، لكن هناك عوامل خارجية لها تأثير كبير، وهو ما يحدث مع نادي الزمالك مؤخرًا".

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