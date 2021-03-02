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ميدو يفضح قناة الزمالك ويكشف مفاجأة مدوية

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 03:32 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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أعرب الإعلامي أحمد حسام ميدو، عن استيائه مما قامت به قناة نادي الزمالك الرسمية، من هجوم على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بالإضافة إلى البرتغالي جايمي باتشيكو مدرب الأبيض.

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "هجوم قناة الزمالك على لاعبي الفريق وباتشيكو تعني أن هذا الأمر تم بتعليمات من مجلس الإدارة، وهو ما سيؤثر على الفريق مستقبلًا".

وأشار إلى أنه رفض الحديث عن أزمة لاعبي الزمالك قبل مباراة وادي دجلة حرصًا على مصلحة النادي.

وتابع، "مستحيل أن ترى هجومًا من قناة أي نادٍ كبير على لاعبيها بعد أي تعثر، هجوم قناة الزمالك الرسمية على اللاعبين وباتشيكو في هذا التوقيت يفتح النار على الفريق".

واستكمل، "مع احترامي لكل الذين ظهروا في قناة الزمالك، غير صحيح الهجوم على الفريق في قناة النادي الرسمية".

وأضاف، "هجوم قناة الزمالك الرسمية على الجهاز الفني واللاعبين يصعب من عودتهم للمسار الصحيح، وهذه هي مشكلة الزمالك طوال عمره".

واختتم، "الأهلي عندما يتعثر بيتم انتقاد اللاعبين في الغرف المغلقة، وليس تعريتهم على قناة النادي الرسمية، عكس الزمالك تماما، وأقول هذا الأمر بحزن".

جدير بالذكر أن الزمالك تعادل أمام وادي دجلة، سلبياً دون أهداف، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري المصري الممتاز.

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