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عبد المنصف: التعادل بطعم الفوز.. ودجلة سيعود

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 04:03 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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انتهت مباراة الزمالك ووادي دجلة ضمن مباريات الجولة ال 14 من بطولة الدوري المصري الممتاز بالتعادل السلبي بدون أهداف فى لقاء أقيم على ملعب السلام.

وتألق محمد عبد المنصف حارس مرمى وادي دجلة وقام بالتصدي لضربة جزاء فى الدقائق الأخيرة من عبدالله جمعة ليتعادل الفريق أمام دجلة.

وأكد محمد عبد المنصف حارس مرمى فريق وادي دجلة أنه يجيد دائماً التألق في المباريات الكبيرة ، ويتخذها بمثابة تحدِ خاص بالنسبة له.

وأضاف عبد المنصف في تصريحات لبرنامج ’’ البريمـو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ :  قدمنا مباراة كبيرة أمام الزمالك ، والتعادل أمامه بطعم الفوز نظراً لموقفنا في جدول الدوري و التواجد بمؤخرة الترتيب.

واختتم عبد المنصف : وضع الفريق سيتحسن خلال المرحلة المقبلة ، و أتمنى البقاء في الدوري الممتاز ، فالوضع مشابه لما حدث لنا الموسم الماضي ونجحنا في البقاء .

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