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ميلان يتلقى خبرا سارا قبل مواجهة أودينيزي في الدوري الإيطالي

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 04:23 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
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تلقى ستيفانو بيولي، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي ميلان خبرا سارا قبل مواجهة أودينيزي، الأربعاء المقبل، على ملعب سان سيرو، ضمن إطار منافسات الجولة 25 من الدوري الإيطالي.

ذكرت شبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، أن الكرواتي أنتي ريبيتش مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي ميلان، والذي سجل هدف الفوز أمام روما، يعاني من مشكلة في الفخذ.

وأوضحت الشبكة أنه لا يوجد شيء خطير، حيث تلقى ريبيتش، العلاج الطبيعي بعيادة ميلان صباح اليوم الإثنين، موضحة أن الاعب جاهز لمباراة الأربعاء.

ويعاني ميلان من إصابات عديدة، حيث يعانى كلا من زلاتان إبراهيموفيتش وهاكان كالهانجولو، من إصابات عضلية في الوقت الذي تؤكد عدة تقارير صحفية إيطالية أن النجم السويدي زلاتان ابراهيموفيتش لن يلحق بمباراة أودينيزي مساء الأربعاء المقبل.

الجدير بالذكر أن الفريق الكروي الأول بنادي ميلان يحتل وصافة جدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم، برصيد 52 نقطة، بفارق 4 نقاط عن المتصدر إنتر.

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