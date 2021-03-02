بايرن ميونيخ يستهدف ضم صفقة أفريقية كبرى

يخمسؤولو بايرن ميونيخ الألماني لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي البافاري، بضم أحد نجوم نابولي الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وذكر موقع "توتو ميركاتو" الإيطالي، أن مسؤولي بايرن ميونيخ الألماني قدموا قدم عرضًا رسميًا لضم السنغالي كاليدو كوليبالي، مدافع الفريق الكروي الأول بنادي نابولي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأوضح الموقع أن بايرن ميونيخ على الرغم من تعاقده مع دايوت أوباميكانو مدافع لايبزيج، إلا أن البافاري يطمح في الحصول على خدمات كوليبالي في الصيف المقبل.





وأشار الموقع إلى أن بايرن ميونيخ الألماني، قدم عرضًا بقيمة 39 مليون جنيه إسترليني، لنادي نابولي، من أجل ضم كوليبالي خلال فترة الميركاتو الصيفي.





الجدير بالذكر أن بايرن ميونيخ الألماني، كان قد تعاقد مع أوباميكانو صاحب الـ22 عامًا من لايبزيج في صفقة بلغت 37 مليون إسترليني.



