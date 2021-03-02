Advertisements

بايرن ميونيخ يستهدف ضم صفقة أفريقية كبرى

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 04:43 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
Advertisements
يخمسؤولو بايرن ميونيخ الألماني لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي البافاري، بضم أحد نجوم نابولي الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكر موقع "توتو ميركاتو" الإيطالي، أن مسؤولي بايرن ميونيخ الألماني قدموا قدم عرضًا رسميًا لضم السنغالي كاليدو كوليبالي، مدافع الفريق الكروي الأول بنادي نابولي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضح الموقع أن بايرن ميونيخ على الرغم من تعاقده مع دايوت أوباميكانو مدافع لايبزيج، إلا أن البافاري يطمح في الحصول على خدمات كوليبالي في الصيف المقبل.

وأشار الموقع إلى أن بايرن ميونيخ الألماني، قدم عرضًا بقيمة 39 مليون جنيه إسترليني، لنادي نابولي، من أجل ضم كوليبالي خلال فترة الميركاتو الصيفي.

الجدير بالذكر أن بايرن ميونيخ الألماني، كان قد تعاقد مع أوباميكانو صاحب الـ22 عامًا من لايبزيج في صفقة بلغت 37 مليون إسترليني.

أخبار تهمك

وزير العدل يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن قانون الشهر العقاري

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. بايدن يوجه 5 نصائح مهمة للأمريكيين لتجاوز أزمة كورونا

منذ ساعتين

عاجل.. حريق هائل بأحد الكبارى بصقر قريش في المعادى (صور)

منذ حوالي 11 ساعة

مدرب مفاجيء مرشح لقيادة برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

حقيقة وجود تقلبات عنيفة.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين وتكشف عن تفاصيل حالة الطقس

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. دعوى مستعجلة أمام القضاء الإداري للطعن على ترشح ضياء رشوان نقيبًا للصحفيين

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. إسرائيل تحذر بايدن من العودة للاتفاق النووي مع إيران

منذ حوالي 3 ساعات

ميدو: عبدالحميد بسيوني أخطأ وموسيماني ذكي

منذ يوم

مفاجأة.. نجم الأهلي يطلب الرحيل

منذ حوالي 6 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الأزمات تضرب الأهلي قبل موقعة فيتا كلوب بدوري الأبطال

منذ حوالي 12 ساعة

بواسطة شيكابالا.. نجم الزمالك يتوسل للعودة إلى الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وفاة إعلامي شهير بالتلفزيون المصري بسبب كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مستقبل وطن يتقدم بشكوى ضد إبراهيم عيسى

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يسعي بقوة لحسم هذه الصفقة

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - إصابة نجم الزمالك في مباراة وادي دجلة

منذ حوالي 9 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:39 م

حقيقة وجود تقلبات عنيفة.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين وتكشف عن تفاصيل حالة الطقس

وزير العدل يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن قانون الشهر العقاري

08:58 م

عاجل - إصابة نجم الزمالك في مباراة وادي دجلة

08:11 م

عاجل.. وفاة إعلامي شهير بالتلفزيون المصري بسبب كورونا

12:36 ص

عاجل.. حريق هائل بأحد الكبارى بصقر قريش في المعادى (صور)

06:33 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات