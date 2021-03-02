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الزمالك يفاوض نجم الأهلي

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 05:03 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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تلقى عمرو جمال، مهاجم النادي الأهلي والمعار لفريق طلائع الجيش، اتصالات من إدارة الزمالك، لبحث إمكانية التعاقد معه، في حال انتهاء علاقته بالمارد الأحمر، نهاية الموسم الجاري.

ومن المقرر أن تنتهي إعارة عمرو جمال لطلائع الجيش، نهاية الموسم الحالي، لكنه لا زال لديه 3 مواسم، في عقده مع النادي الأهلي.

ويرغب عمرو جمال في الانتقال إلى الزمالك، خلال الفترة المقبلة، في حال عدم عودته مره أخرى لصفوف القلعة الحمراء.

ويسعى الزمالك لتدعيم مركز رأس الحربة خلال الميركاتو الصيفي المقبل، خصوصًا بعد رحيل مصطفى محمد، إلى جالطة سراي التركي.

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