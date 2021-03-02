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برشلونة يرد على رحيل نجم مانشستر سيتي إلى برشلونة

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 05:23 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
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تحدث المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي لمانشستر سيتي الإنجليزي، عن الأخبار النبي ترددت بشأن رحيل إيريك جارسيا إلى برشلونة في الميركاتو الصيفي المقبل.

وقال جوارديولا مدرب مانشستر سيتي في تصريحات صحفية عبر موقع توتو ميركاتو: "إيريك جارسيا؟ أعتقد أنه سيذهب إلى صفوف برشلونة، البارسا لا يضم لاعبين عشوائيين، بل يأخذونه لأنه لاعب كبير".

وتابع مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي: "لم أتمكن من استدعاء جارسيا للمباريات، هذا يكسر قلبي، إنه لا يستحق ذلك".

الجدير بالذكر أن المدافع الدولي الإسباني إيريك جارسيا شارك في 9 مباريات فقط مع الفريق الكروي الأول بنادي مانشستر سيتي هذا الموسم، من بينها 3 مرات فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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