بيراميدز يقسو على عمر جابر

مازالت إدارة نادي بيراميدز مستمرة في تجميد عمر جابر، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، بعد أزمة اعتراضه على حصول الحارس شريف إكرامي على شارة القيادة، بعد الثنائي عبدالله السعيد وعلي جبر.





وكانت إدارة بيراميدز وقعت غرامة مالية على عمر جابر بعد اعتراضه، واستبعاده من المباريات، بعد ان اعترض على منح شارة القيادة إلي شريف إكرامي، الذي جاء مطلع الموسم الحالي.





يأتي هذا في ظل شعور عمر بالظلم، حيث هناك بعض العناصر في الفريق أقدم من شريف إكرامي، سواء هو أو نبيل عماد دونجا.





وشهدت قائمة بيراميدز لمباراة المصري البورسعيدي، المقرر إقامتها غدًا الثلاثاء في الدوري المصري، خروج عمر جابر لأسباب تأديبية، مما جعل اللاعب يفكر في الرحيل الصيف المقبل.





وضمت قائمة بيراميدز كلًا من:





حراسة المرمى: شريف إكرامي، أحمد الشناوي





خط الدفاع: أحمد فتحي، أحمد أيمن منصور، أحمد سامي، على جبر، طارق طه، محمد حمدي.





خط الوسط: أحمد توفيق، إيريك تراوري، إسلام عيسى، محمد فاروق، إبراهيم حسن، إبراهيم عادل، محمود صابر.





خط الهجوم: رمضان صبحي، جون أنطوي، دييجو رولان، محمود وادي، دودو الجباس.



