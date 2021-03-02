ريال مدريد يفاوض صفقة من الكالتشيو

دخل نادي ريال مدريد الإسباني سباق التعاقد، مع مانويل لوكاتيلي لاعب خط وسط نادي ساسولو الإيطالي، رفقة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.





ووفقًا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، ان نادي ريال مدريد يريد الحصول على خدمات مانويل لوكاتيلي، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





ويقدم لوكاتيلي مستويات مميزة مع ساسولو في الدوري الإيطالي، حتى الآن هذا الموسم حيث يحتل المركز الثامن في جدول ترتيب الكالتشيو.





وأشار الموقع: ويعد نادي مانشستر سيتي الأوفر حظًا، لضم لاعب الوسط في الصيف المقبل، بعدما تحدث المدير الرياضي لساسولو جيوفاني كارفينالي، على اهتمام السيتيزن.





وصرح كارفينالي: التواجد على شفاه الجميع شيء جيد، هذا يعني أننا نقوم بعمل إيجابي، هذه كلها محادثات سنجريها في الميركاتو الصيفي القادم.





يذكر ان المدرب الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني للفريق المانشستراوي، يرغب في ضم لوكاتيلي ليكون بديل فرناندينيو.



