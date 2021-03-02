البدري يوجه صدمة قوية لعبد الله السعيد

كشفت تقارير صحفية، عن وجود نية داخل الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام البدري، إلى استبعاد عبدالله السعيد صانع ألعاب فريق بيراميدز، من قائمة الفراعنة لمعسكر شهر مارس الجاري.





ويستعد منتخب مصر لمباراتي كينيا وجزر القمر يومي 25 و29 من شهر مارس الجاري، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2022 بالكاميرون.





تأتي تلك النية، بعدما قرر البدري النزول بالأعمار السنية للاعبي المنتخب، ورفضه لفكرة ضم لاعبين كبار لرغبته في الاستعانة بالعناصر الصغيرة أصحاب اللياقة البدنية العالية، ما يساعده على تطوير أداء المنتخب خلال الفترة المقبلة.





جدير بالذكر أن عبدالله السعيد يغيب عن صفوف بيراميدز منذ شهر يناير الماضي، بسبب الإصابة التي يعاني منها، بمزق في العضلة الأمامية، ويخضع لبرنامج تأهيلي خلال الفترة الحالية، من أجل تجهيزه للمباريات المقبلة ببطولة الدوري الممتاز.



