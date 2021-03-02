Advertisements

البدري يوجه صدمة قوية لعبد الله السعيد

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 06:23 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
Advertisements
كشفت تقارير صحفية، عن وجود نية داخل الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام البدري، إلى استبعاد عبدالله السعيد صانع ألعاب فريق بيراميدز، من قائمة الفراعنة لمعسكر شهر مارس الجاري.

ويستعد منتخب مصر لمباراتي كينيا وجزر القمر يومي 25 و29 من شهر مارس الجاري، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2022 بالكاميرون.

تأتي تلك النية، بعدما قرر البدري النزول بالأعمار السنية للاعبي المنتخب، ورفضه لفكرة ضم لاعبين كبار لرغبته في الاستعانة بالعناصر الصغيرة أصحاب اللياقة البدنية العالية، ما يساعده على تطوير أداء المنتخب خلال الفترة المقبلة.

جدير بالذكر أن عبدالله السعيد يغيب عن صفوف بيراميدز منذ شهر يناير الماضي، بسبب الإصابة التي يعاني منها، بمزق في العضلة الأمامية، ويخضع لبرنامج تأهيلي خلال الفترة الحالية، من أجل تجهيزه للمباريات المقبلة ببطولة الدوري الممتاز.

أخبار تهمك

عاجل.. حريق هائل بأحد الكبارى بصقر قريش في المعادى (صور)

منذ حوالي 12 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - إصابة نجم الزمالك في مباراة وادي دجلة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الأزمات تضرب الأهلي قبل موقعة فيتا كلوب بدوري الأبطال

منذ حوالي 14 ساعة

بواسطة شيكابالا.. نجم الزمالك يتوسل للعودة إلى الفريق

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. دعوى مستعجلة أمام القضاء الإداري للطعن على ترشح ضياء رشوان نقيبًا للصحفيين

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة.. نجم الأهلي يطلب الرحيل

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. مستقبل وطن يتقدم بشكوى ضد إبراهيم عيسى

منذ حوالي 16 ساعة

بالفيديو.. السفير السعودي السابق يفجر مفاجأة بشأن الانتخابات بين مرسي وشفيق

منذ ساعة

برشلونة يرد على رحيل نجم مانشستر سيتي إلى برشلونة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. وفاة إعلامي شهير بالتلفزيون المصري بسبب كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

وزير العدل يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن قانون الشهر العقاري

منذ حوالي 10 ساعة

حقيقة وجود تقلبات عنيفة.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين وتكشف عن تفاصيل حالة الطقس

منذ حوالي 7 ساعات

ميدو: عبدالحميد بسيوني أخطأ وموسيماني ذكي

منذ يوم

ميدو يفضح قناة الزمالك ويكشف مفاجأة مدوية

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يسعي بقوة لحسم هذه الصفقة

منذ حوالي 12 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:02 ص

بالفيديو.. السفير السعودي السابق يفجر مفاجأة بشأن الانتخابات بين مرسي وشفيق

حقيقة وجود تقلبات عنيفة.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين وتكشف عن تفاصيل حالة الطقس

11:39 م

وزير العدل يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن قانون الشهر العقاري

08:58 م

عاجل - إصابة نجم الزمالك في مباراة وادي دجلة

08:11 م

عاجل.. وفاة إعلامي شهير بالتلفزيون المصري بسبب كورونا

12:36 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات