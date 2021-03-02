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موعد مباراة برشلونة وإشبليية في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 06:44 ص
بوابة الفجر
كتب: محمد سامي
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تقام مباراة برشلونة وإشبيلية في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، غدًا الأربعاء على ملعب الكامب نو، في العاشرة مساءً بتوقيت مصر.

وكانت مباراة الذهاب في ملعب رامون سانشيز بيزخوان، انتهت بفوز إشبيلية بهدفين نظيفين، حيث يحتاج إلى أي تعادل أو الخسارة بفارق هدف، أو هدفين مثل 3-1 أو 4-2، للعبور إلى المباراة النهائية.

بينما يحتاج رفقاء ليونيل ميسي إلي الفوز بفارق ثلاثة أهداف، لكي يصلوا إلى النهائي، بعد السقوط ذهابًا بهدفين كوندي وراكيتيش.

وكان الفريقان ألتقيا السبت الماضي في الليغا، وانتصر البلوغرانا بهدفين نظيفين، سجلهما الفرنسي عثمان ديمبلي، وميسي، بعد أن كانت نتيجة مباراة الدور الأول 0-0.

ويحتل البارسا المركز الثاني في جدول ترتيب الليغا برصيد 53 نقطة، من 25 مباراة، بينما الفريق الأندلسي في المركز الرابع برصيد 48 نقطة من 24 لقاء.

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