موعد مباراة مانشستر سيتي ضد ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

يستضيف فريق مانشستر سيتي نظيره ولفرهامبتون، على ملعب الإتحاد اليوم الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين، من الدوري الإنجليزي الممتاز.





وتقام مباراة مانشستر سيتي وولفرهامبتون في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، على قناة Bein Sports HD 2.





ويحتل السيتي صدارة ترتيب جدول الدوري الإنجليزي برصيد 62 نقطة من 26 مباراة، بفارق 12 نقطة عن الوصيف مانشستر يونايتد، واقترب من حسم البريميرليج.





بينما يتواجد الذئاب في المركز الثاني عشر، برصيد 34 نقطة، ويأمل في تحقيق نتيجة إيجابية أمام المتصدر، رغم صعوبة المواجهة.





وكانت مباراة الدور الأول في الجولة الثانية انتهت بفوز السيتيزن، بنتيجة 3-1، سجل الثلاثية كيفين دي بروين، فيل فودين، جابرييل خيسوس، بينما راؤول خمينيز سجل هدف الذئاب الوحيد.



