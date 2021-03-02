Advertisements

شوقي غريب يحدد 6 لاعبين كبار في قائمة المنتخب الأوليمبي الأولية للأولمبياد

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 08:01 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
Advertisements
حسم شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي قراره بقيد 6 لاعبين كبار في قائمة المنتخب المشاركة في أوليمبياد طوكيو هذا العام غلى الرغم من إمكانية مشاركة 3 لاعبين فقط وذلك وفقًا للائحة.

واتخذ شوقي غريب قراره بقيد 6 لاعبين في قائمة المنتخب الأوليمبي وذلك تحسبًا لحدوث أي ظروف تمنع مشاركة أي منهم مع المنتخب في الأولمبياد خاصة وأن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) منح المنتخبات الوطنية إمكانية تسجيل أي عدد فى قوائمها الأولية بسبب فيروس كورونا على أن يتم تحديد القائمة النهائية قبل البطولة وبها 18 لاعب فقط.

وحدد شوقي غريب الثلاثي محمد الشناوي وأحمد حجازي ومحمد صلاح كخيار أساسي في حالة انضمامهم للقائمة النهائية للمنتخب الأوليمبي كما أنه هناك ثلاث لاعبين آخرين تحسبًا لوجود أي ظرف طارىء يمنع انضمام الشناوي أو صلاح أو حجازي وهم محمد النني ومحمد أبو جبل كما هناك مفاضلة بين كلا من محمود علاء وأيمن أشرف.

ويخطط شوقي غريب للاستفادة من تواجد اللاعبين الكبار في قائمة الأولمبياد من أجل علاج النقص في بعض المراكز وتحديدًا حراسة المرمى وخط الدفاع خاصة في ظل وجود مشكلة في قلب الدفاع بسبب مشاركة عدد قليل جدًا من اللاعبين في هذا المركز بصفة مستمرة مع فرقهم في بطولة الدوري المصري.

أخبار تهمك

الأهلي يسعي بقوة لحسم هذه الصفقة

منذ حوالي 14 ساعة

شوقي غريب يحدد 6 لاعبين كبار في قائمة المنتخب الأوليمبي الأولية للأولمبياد

منذ 33 دقيقة

عاجل - إصابة نجم الزمالك في مباراة وادي دجلة

منذ حوالي 12 ساعة

ميدو: عبدالحميد بسيوني أخطأ وموسيماني ذكي

منذ يوم

مفاجأة.. نجم الأهلي يطلب الرحيل

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. حريق هائل بأحد الكبارى بصقر قريش في المعادى (صور)

منذ حوالي 14 ساعة

حقيقة وجود تقلبات عنيفة.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين وتكشف عن تفاصيل حالة الطقس

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. وفاة إعلامي شهير بالتلفزيون المصري بسبب كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. دعوى مستعجلة أمام القضاء الإداري للطعن على ترشح ضياء رشوان نقيبًا للصحفيين

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. مستقبل وطن يتقدم بشكوى ضد إبراهيم عيسى

منذ حوالي 18 ساعة

بالفيديو.. السفير السعودي السابق يفجر مفاجأة بشأن الانتخابات بين مرسي وشفيق

منذ ساعتين و 32 دقيقة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 17 ساعة

بواسطة شيكابالا.. نجم الزمالك يتوسل للعودة إلى الفريق

منذ حوالي 8 ساعات

وزير العدل يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن قانون الشهر العقاري

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الأزمات تضرب الأهلي قبل موقعة فيتا كلوب بدوري الأبطال

منذ حوالي 15 ساعة

ميدو يفضح قناة الزمالك ويكشف مفاجأة مدوية

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:39 م

حقيقة وجود تقلبات عنيفة.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين وتكشف عن تفاصيل حالة الطقس

وزير العدل يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن قانون الشهر العقاري

08:58 م

عاجل - إصابة نجم الزمالك في مباراة وادي دجلة

08:11 م

بالفيديو.. السفير السعودي السابق يفجر مفاجأة بشأن الانتخابات بين مرسي وشفيق

06:02 ص

عاجل.. وفاة إعلامي شهير بالتلفزيون المصري بسبب كورونا

12:36 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات