شوقي غريب يحدد 6 لاعبين كبار في قائمة المنتخب الأوليمبي الأولية للأولمبياد

حسم شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي قراره بقيد 6 لاعبين كبار في قائمة المنتخب المشاركة في أوليمبياد طوكيو هذا العام غلى الرغم من إمكانية مشاركة 3 لاعبين فقط وذلك وفقًا للائحة.





واتخذ شوقي غريب قراره بقيد 6 لاعبين في قائمة المنتخب الأوليمبي وذلك تحسبًا لحدوث أي ظروف تمنع مشاركة أي منهم مع المنتخب في الأولمبياد خاصة وأن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) منح المنتخبات الوطنية إمكانية تسجيل أي عدد فى قوائمها الأولية بسبب فيروس كورونا على أن يتم تحديد القائمة النهائية قبل البطولة وبها 18 لاعب فقط.





وحدد شوقي غريب الثلاثي محمد الشناوي وأحمد حجازي ومحمد صلاح كخيار أساسي في حالة انضمامهم للقائمة النهائية للمنتخب الأوليمبي كما أنه هناك ثلاث لاعبين آخرين تحسبًا لوجود أي ظرف طارىء يمنع انضمام الشناوي أو صلاح أو حجازي وهم محمد النني ومحمد أبو جبل كما هناك مفاضلة بين كلا من محمود علاء وأيمن أشرف.





ويخطط شوقي غريب للاستفادة من تواجد اللاعبين الكبار في قائمة الأولمبياد من أجل علاج النقص في بعض المراكز وتحديدًا حراسة المرمى وخط الدفاع خاصة في ظل وجود مشكلة في قلب الدفاع بسبب مشاركة عدد قليل جدًا من اللاعبين في هذا المركز بصفة مستمرة مع فرقهم في بطولة الدوري المصري.



