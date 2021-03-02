موعد مباراة مصطفي محمد المقبلة مع جالطة سراي

يواجه لاعب منتخبنا الوطني مصطفي محمد المحترف ضمن صفوف نادي جالطة سراي نظيره أنقرة غوجو غدا الأربعاء ضمن منافسات بطولة الدوري التركي الممتاز.





ومن المقرر أن تقام المباراة يبن الفريقين على ملعب أنقرة غوجو فى تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة.





ويحتل نادي جالطة سراي صدارة ترتيب بطولة الدوري التركي الممتاز برصيد 57 نقطة بعد مرور 27 جولة من عمر المسابقة.





يذكر أن مصطفي محمد قد انضم لصفوف نادي جالطة سراي خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية قادما من صفوف نادي الزمالك على سبيل الإعارة.



